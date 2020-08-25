  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kayseri'de araçlara çarparak ilerleyen sürücü yaralandı
Aktüel

Kayseri'de araçlara çarparak ilerleyen sürücü yaralandı

Otomobiliyle 3 araca çarptıktan sonra ters yönde ilerleyen sürücü, 9 araca daha çarparak durdu - Yaralanan sürücünün, yüksek şeker nedeniyle bir süre bilincini kaybettiği ileri sürüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-25 19:55:06 -
Kayseri'de araçlara çarparak ilerleyen sürücü yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kullandığı otomobiliyle araçlara çarparak ilerleyen sürücü yaralandı, 12 araçta hasar oluştu.

Celal Ö. (50), kullandığı Alman plakalı otomobiliyle Erciyes Üniversitesi yerleşkesinde 3 araca çarptı. İlerlemeye devam eden sürücü, Talas Bulvarı'nda ters yöne girip, 9 araca daha çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan Celal Ö, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedaviye alındı. Celal Ö'nün çarptığı 12 araçta ise hasar oluştu.

Kazanın yaşandığı bulvarda bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Almanya'dan tatil için memleketine geldiği öğrenilen gurbetçi Celal Ö'nün şeker komasına girdiği, bu nedenle geçici süreyle bilincini kaybettiği ileri sürüldü.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Portakal'ın istifasında bomba Ekrem İmamoğlu detayı
Gündem

Fatih Portakal'ın istifasında bomba Ekrem İmamoğlu detayı

Kendisine yakın isimlerin Olay TV'nin başına geçtiği konuşulan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun aklındaki bir sonraki hamle FOX TV'den istifa eden ..
Ekonomist Kaan Sarıaydın açıkladı: Mart 2021'de müjde geliyor
Ekonomi

Ekonomist Kaan Sarıaydın açıkladı: Mart 2021'de müjde geliyor

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, dolar alacaklara tavsiyelerde bulunarak Mart 2021 için kritik bir müjde haberi verdi.
Karadeniz'de keşfedilen doğal gazı kim çıkaracak? Bakan son noktayı koydu
Gündem

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazı kim çıkaracak? Bakan son noktayı koydu

Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gazın çıkarılmasıyla ilgili açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönm..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı