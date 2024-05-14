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Yerel Kayseri'de ambulans kaza yaptı: 3 sağlık çalışanı yaralı!
Yerel

Kayseri'de ambulans kaza yaptı: 3 sağlık çalışanı yaralı!

Yeniakit Publisher
2024-05-14 09:36:00 -
Kayseri'de ambulans kaza yaptı: 3 sağlık çalışanı yaralı!

Kayseri'de kaza ihbarına giden ambulansın yoldan çıkıp yan yattı. Kazada 3 sağlık çalışanı yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesinden Karaboğaz Mevkii'nde meydana gelen kazaya ulaşmak için hareket eden Serkan Ç. idaresindeki 38 GL 112 plakalı ambulans, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı.

Kazada ambulans şoförü ile birlikte paramedik Ebru İ. ve acil tıp teknisyeni Mülkiye K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan 3 sağlık çalışanı Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri de inceleme yaptı. Ambulansta çekici ile kaldırıldı.

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