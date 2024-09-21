Kayseri’de amatör liglerde ahde vefa uygulaması sürüyor

Kayseri’de her sezon oynanan futbol liglerine ahde vefa olarak Kayseri’de futbola hizmet vermiş isimlerini veren AmatörSporKulüpleri Federasyonu, başlayan üç lige verdiği isimleri açıkladı. Kayseri Amatör Spor kulüpleri Federasyonu ve Futbol İlTemsilciliği yaptığı toplantı sonrasında Süper U18 Ligi, U18 Ligi ve U14 Ligi’nin bu sezon hangi isimle oynanacağını açıkladı. Buna göre; Süper U-18 Ligi uzun süre Kayserispor altyapısında görev yapan İbrahim Koltuk ismi ile oynanırken, U-18 Ligi eski Kayseri Futbol İlTemsilcilerinden Mustafa Korkmaz ismi ile oynanacak.

U-14 Ligi ise Kayseri’ye uzun süre antrenör olarak hizmet veren ve sayısız oyuncu yetiştiren Necati Karadağ ismi ile oynanacak.