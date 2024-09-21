  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Kayseri’de amatör liglerde ahde vefa uygulaması sürüyor
Spor

Kayseri’de amatör liglerde ahde vefa uygulaması sürüyor

Yeniakit Publisher
2024-09-21 12:55:00 -
Kayseri’de amatör liglerde ahde vefa uygulaması sürüyor

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile Kayseri Futbol İltemsilciliği 2024-2025 sezonunda Süper U18 Ligi, U18 Ligi ve U14 Liginin isimlerini belirledi.

Kayseri’de her sezon oynanan futbol liglerine ahde vefa olarak Kayseri’de futbola hizmet vermiş isimlerini veren AmatörSporKulüpleri Federasyonu, başlayan üç lige verdiği isimleri açıkladı. Kayseri Amatör Spor kulüpleri Federasyonu ve Futbol İlTemsilciliği yaptığı toplantı sonrasında Süper U18 Ligi, U18 Ligi ve U14 Ligi’nin bu sezon hangi isimle oynanacağını açıkladı. Buna göre; Süper U-18 Ligi uzun süre Kayserispor altyapısında görev yapan İbrahim Koltuk ismi ile oynanırken, U-18 Ligi eski Kayseri Futbol İlTemsilcilerinden Mustafa Korkmaz ismi ile oynanacak.

U-14 Ligi ise Kayseri’ye uzun süre antrenör olarak hizmet veren ve sayısız oyuncu yetiştiren Necati Karadağ ismi ile oynanacak.

O kararlar belli oldu: Bu da nereden çıktı! Amedspor ne yapmak istiyor böyle: Sorun bakın neymiş…
O kararlar belli oldu: Bu da nereden çıktı! Amedspor ne yapmak istiyor böyle: Sorun bakın neymiş…

Spor

O kararlar belli oldu: Bu da nereden çıktı! Amedspor ne yapmak istiyor böyle: Sorun bakın neymiş…

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Sıkıntılı durumdayız"
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş: “Sıkıntılı durumdayız”

Spor

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş: “Sıkıntılı durumdayız”

Bakın neden çekilmiş: 1-0 bir maç olmalı artık! Trabzonspor'da şimdi ne olacak? Kadro dışı kararı
Bakın neden çekilmiş: 1-0 bir maç olmalı artık! Trabzonspor'da şimdi ne olacak? Kadro dışı kararı

Spor

Bakın neden çekilmiş: 1-0 bir maç olmalı artık! Trabzonspor'da şimdi ne olacak? Kadro dışı kararı

Sakaryaspor başkanına saldıran şahıs yakalandı
Sakaryaspor başkanına saldıran şahıs yakalandı

Spor

Sakaryaspor başkanına saldıran şahıs yakalandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23