Kayseri'de akıl almaz soygun! Forkliftle dükkana daldı!

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde maskeli bir hırsız çalıntı olduğu değerlendirilen bir forkliftle kuyumcu dükkanının kepengini parçalayarak ziynet eşyası çalıp, kayıplara karıştı. Polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İldem Cumhuriyet Mahallesi Tekin Sokak’ta bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen maskeli bir şahıs, forkliftle kuyumcu dükkanının kepengini kırarak, dükkana girdi.

Alarmın devreye girmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, dükkanda inceleme yaptı. Dükkanda bulunan kasalara yöneldiği belirlenen şahsın, tek başına kasayı götüremeyince panik olarak dükkanda ziynet eşyası alarak, kaçtığı öğrenildi.

Ekipler forkliftli hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan ekipler forkliftin de çalıntı olduğu üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

