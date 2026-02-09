'İstifa' depremi gerçekleşti: Galatasaray'da malumun ilanı...

Ahmet Eler, başlangıçta "görevi bırakmaya niyetli olmadığı" iddialarıyla gündeme geldi. Ancak yaptığı son açıklamayla "affını isteyerek" kulüp içindeki spekülasyonların önünü kesti. Bu hamle, seçime giden yolda Başkan Özbek’in elini zayıflatmamak ya da kulüp içi bir kaosa sebebiyet vermemek adına atılmış stratejik bir geri çekilme olarak değerlendiriliyor.