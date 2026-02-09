'İstifa' depremi gerçekleşti: Galatasaray'da malumun ilanı...
Galatasaray'da Mayıs'da yapılacak seçimi direkt etkilemesi beklenen Ahmet Eler'in istifası sonunda gerçekleşti.
Galatasaray’da seçim gündemi yavaş yavaş ısınmaya başladı... Sportif AŞ. üzerinden başlayan kriz şimdilik istifa ile çözüldü. Ancak dahası var gibi...
Ahmet Eler’in yaptığı "görevden affını isteme" açıklaması, "direnç" gösterme bekleyişinin yerini şimdilik "geri çekilmeye" bıraktığına işaret.
Eler ile Özbek arasındaki kopma noktası, kulübün geleceği için hayati önem taşıyan Florya projesindeki yönetimsel farklılıklardı. Özbek’in, özellikle emlak projelerindeki yavaşlamayı aşmak için "taze kan" arayışında olduğu ve bu tıkanıklıktan mevcut ekibi sorumlu tuttuğu iddia ediliyor.
İstifa talebinin ilk aşamada reddedilmesi, Mayıs ayındaki kongre öncesinde yönetim içindeki farklı odakların pozisyon alma çabası olarak yorumlanıyordu.
Ahmet Eler, başlangıçta "görevi bırakmaya niyetli olmadığı" iddialarıyla gündeme geldi. Ancak yaptığı son açıklamayla "affını isteyerek" kulüp içindeki spekülasyonların önünü kesti. Bu hamle, seçime giden yolda Başkan Özbek’in elini zayıflatmamak ya da kulüp içi bir kaosa sebebiyet vermemek adına atılmış stratejik bir geri çekilme olarak değerlendiriliyor.
