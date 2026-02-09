Meyan kökünün faydaları kadar zararları da var! Bu uyarıya kulak verin yoksa?!?

Birçok bitki ve ilaçta olduğu meyan kökünün de günlük kullanım dozu önemlidir. Bu dozun aşılması durumunda insan sağlığını olumsuz etkileyecek bazı sonuçlar ortaya çıkabilir. Düzenli ilaç kullananların bazı ilaçlarıyla etkileşime girebileceği gibi hamile ve emziren anneler için de kullanımı tavsiye edilmez. Bunun temel sebebi ise, anneden bebeğe bazı etken maddeler geçtiğinde bebeğin beyin gelişiminde olumsuz sonuçları gündeme getirmesinden kaynaklıdır.