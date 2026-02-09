  • İSTANBUL
Kadın - Aile
14
Yeniakit Publisher
Meyan kökünün faydaları kadar zararları da var! Bu uyarıya kulak verin yoksa?!?
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Meyan kökünün faydaları kadar zararları da var! Bu uyarıya kulak verin yoksa?!?

Meyan kökünün faydaları ve zararlarını say say bitmiyor. Bu konuda dikkatli olmak zorundayız...

#1
Foto - Meyan kökünün faydaları kadar zararları da var! Bu uyarıya kulak verin yoksa?!?

Meyan kökü faydaları şu şekilde sıralanabilir.

#2
Foto - Meyan kökünün faydaları kadar zararları da var! Bu uyarıya kulak verin yoksa?!?

Boğaz ağrısı ve öksürük gibi üst solunum yolu şikayetlerini hafifletir Gastrit asitin anormal artışını engeller, reflü etkilerini azaltır Mide için iltihap azaltıcı etkisi ile ülserin iyileşme sürecini destekler

#3
Foto - Meyan kökünün faydaları kadar zararları da var! Bu uyarıya kulak verin yoksa?!?

Meyan kökü kan şekeri seviyelerini dengeler Anti-bakteriyal ve anti-viral etkisi ile mikrop üzerinde öldürücü etki yaratır Sivilce ve egzama gibi cilt rahatsızlıklarını yatıştırabilir

#4
Foto - Meyan kökünün faydaları kadar zararları da var! Bu uyarıya kulak verin yoksa?!?

Diş çürüklerine neden olan bakterilerine karşı koruyucu etki gösterebilir Böbrek sağlığına iyi gelebilir Menopoz semptomlarını azaltır

#5
Foto - Meyan kökünün faydaları kadar zararları da var! Bu uyarıya kulak verin yoksa?!?

Yüksek tansiyon ve damar sertleşmesine iyi gelir Yağ yakımına sebep olan meyan kökü, obezite ile mücadelede etkilidir. Kiloya bağlı gelişen tip-2 diyabet hastalığının da ileri yaşlarda ortaya çıkmasını engellemeye yardımcıdır.

#6
Foto - Meyan kökünün faydaları kadar zararları da var! Bu uyarıya kulak verin yoksa?!?

Ağızda oluşabilecek yaraları iyileştirebilir Grip, soğuk algınlığı ve nezle gibi hastalıkların semptomlarını yatıştırır Karaciğer sağlığını korumaya yardımcı olur.

#7
Foto - Meyan kökünün faydaları kadar zararları da var! Bu uyarıya kulak verin yoksa?!?

Meyan Kökü, çeşitli formlarda tüketildiği gibi çay olarak da kullanılabilir. 1 fincan suyla 1 çay kaşığı meyan kökü birleştirilerek cezvede kaynatılır. Süzüldükten sonra ılık bir şekilde tüketilmesi önerilen meyan kökünü ilk kez deneyenler, tadının acı gelme ihtimaline karşı içine tarçın veya bal ekleyebilir.

#8
Foto - Meyan kökünün faydaları kadar zararları da var! Bu uyarıya kulak verin yoksa?!?

Meyan Kökü Zararları Nelerdir?

#9
Foto - Meyan kökünün faydaları kadar zararları da var! Bu uyarıya kulak verin yoksa?!?

Birçok bitki ve ilaçta olduğu meyan kökünün de günlük kullanım dozu önemlidir. Bu dozun aşılması durumunda insan sağlığını olumsuz etkileyecek bazı sonuçlar ortaya çıkabilir. Düzenli ilaç kullananların bazı ilaçlarıyla etkileşime girebileceği gibi hamile ve emziren anneler için de kullanımı tavsiye edilmez. Bunun temel sebebi ise, anneden bebeğe bazı etken maddeler geçtiğinde bebeğin beyin gelişiminde olumsuz sonuçları gündeme getirmesinden kaynaklıdır.

#10
Foto - Meyan kökünün faydaları kadar zararları da var! Bu uyarıya kulak verin yoksa?!?

Meyan kökünün alınması gereken günlük dozdan fazla tüketildiğinde vücutta oluşturduğu bazı zararları şöyle sıralayabiliriz:

#11
Foto - Meyan kökünün faydaları kadar zararları da var! Bu uyarıya kulak verin yoksa?!?

Potasyum seviyesini düşürme etkisinden dolayı düzensiz kalp ritmine sebep olabilir. Yüksek kan basıncı oluşumundan dolayı yüksek tansiyon hastalarını olumsuz etkileyebilir. Kas zayıflığı meydana getirebileceğinden kemik erimesi olan hastaların dikkat etmesi gerekir.

#12
Foto - Meyan kökünün faydaları kadar zararları da var! Bu uyarıya kulak verin yoksa?!?

Stresi kontrol eden kortizon hormonun fazla salınımına neden olabilir.

#13
Foto - Meyan kökünün faydaları kadar zararları da var! Bu uyarıya kulak verin yoksa?!?

Meyan Kökü, fazla kullanımının yaratacağı etkiler göz önüne alınarak hamilelere ve emziren annelere önerilmez. Bununla birlikte çeşitli ilaçlar kullanan kişilerin de bitkiyi doktor gözetiminde tüketmesi tavsiye edilir.

