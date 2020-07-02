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Aktüel

Kayseri'de 6 katlı binanın çatısı onarım sırasında yandı

Tahliye edilen bazı bina sakinleriyle polis arasında gerginlik yaşandı

Yeniakit Publisher
2020-07-02 14:12:31 -
Kayseri'de 6 katlı binanın çatısı onarım sırasında yandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 6 katlı binanın çatısında tadilat sırasında çıkan yangın yaklaşık bir saat sonra söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Basmacı Sokak'taki 6 katlı binanın çatısında tadilat ve yalıtım yapıldığı sırada pürmüzle ısıtılan malzeme tutuştu.

Kısa sürede çatıyı kaplayan alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti, binadakiler dışarı çıkarıldı.

Apartmanın karşısında toplanan bina sakinleri, bulundukları açıdan tek itfaiye aracının müdahalesini görünce, takviye araç gelmediği gerekçesiyle polisle tartıştı. Polis ekipleri, binanın diğer cephesinden de yangına müdahale edildiğini söyleyip vatandaşları sakinleştirdi.

Ekipler, araçlarından yaptıkları anonsla vatandaşları, sosyal mesafe kurallarına uymaları, aksi takdirde ceza yazacakları konusunda uyardı.

Yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.


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