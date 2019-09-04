Kayseri’de 3 aracın karıştığı kazada çok sayıda yaralı var Kayseri’de işçi servisinin karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre, çok sayıda kişi yaralandı.

Kayseri’de işçi servisinin karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre, çok sayıda kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Beyazşehir semtinde 3 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Bir aracın takla attığı kaza yerinde çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Kaza sonrasında olay yerine polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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