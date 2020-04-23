Kayseri'de 23 Nisan konvoyu renkli görüntüler oluşturdu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla süslenen otobüs öncülüğündeki konvoy, mahalle mahalle gezerek çocukların ve vatandaşların bayramını kutladı.

Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla oluşturulan konvoy, Cumhuriyet Meydanı'ndan hareket etti.



Balonlar ve Türk bayraklarıyla süslenen otobüsün öncülüğündeki konvoya klasik araçlar, itfaiye ekipleri, zabıtalar ve polis ekipleri eşlik etti. Araçlar, Sivas Caddesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı gibi kentin işlek cadde ve sokaklarından geçti.

Marşlar ve şarkılar eşliğinde mahalleleri gezen konvoya katılan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle evlerinin pencerelerinden ve balkonlarından el sallayan vatandaşların bayramlarını kutladı.



Evlerini Türk bayrağı ve balonlarla süsleyen vatandaşlar ve çocuklar da konvoya el sallayarak 23 Nisan coşkusuna ortak oldu.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, yeni tip koronavirüs nedeniyle kısıtlı imkanlarla da olsa en güzel şekilde kutlandığını söyledi. Günaydın ayrıca 23 Nisan'da doğan ve tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan çocuklara sürpriz doğum günü kutlaması yapıldığını ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle andığını ve çocukların bayramını kutladığını kaydetti.



