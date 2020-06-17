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Aktüel

Kayseri'de 22 daireli bina karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-17 14:31:28 -
Kayseri'de 22 daireli bina karantinaya alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 22 daireli bir apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 testi pozitif çıkan bir kişinin, merkez Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde yaşadığı 11 katlı apartmanda 14 gün karantina uygulanmasını kararlaştırdı.

Ekipler, karar üzerine 22 dairenin bulunduğu bina çevresinde önlem aldı.

Apartman sakinlerinin ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak.

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