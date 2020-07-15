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Aktüel

Kayseri'de "15 Temmuz Şehitleri Koşusu" düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-07-15 23:40:36 -
Kayseri'de "15 Temmuz Şehitleri Koşusu" düzenlendi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "15 Temmuz Şehitleri Koşusu" düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen koşu Sivas Caddesi'nden başladı.

Koşuya katılan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici bir süre sancağı taşıdı.

Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan koşunun ardından Vali Günaydın, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu ampute kayakçı Hasan Mut'a "katılım belgesi" verdi.

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