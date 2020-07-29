Kayseri'de 15 metrelik kuyuya düşen çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 15 metrelik boş su kuyusuna düşen çocuk itfaiyenin 1 saatlik çalışmasının ardından çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki İrem Toprak, Melikgazi ilçesi Gürpınar Mahallesi'nde bulunan 15 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Toprak, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yaralı olarak kurtarıldı.
Her iki bacağında kırık tespit edilen Toprak, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.