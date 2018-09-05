Kayseri'de 115 kilogram eroin ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri’ye doğu illerinden getirdikleri uyuşturucu maddeyi batı illerine sevk eden şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 115 kilogram eroin ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, 2 kişiyi de yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.