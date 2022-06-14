Kayseri, Yozgat ve Sivas’ta KOBİ’lere finansman desteği verilecek
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’yla (ORAN) KOBİ’lere 3.5 milyon liraya kadar kredi desteği sağlanacağını bildirdi.
Çiçek, ajans tarafından İmalat Sanayi Finansman Destek Programı’nın ilan edildiğini hatırlattı. Programın KOBİ’lere sağlayacağı avantajlardan bahseden Çiçek, şunları aktardı: “Sektörüne göre KOBİ’lere 3.5 milyon liraya kadar kredi çekme olanağı sağlanacak. Böylece Kayseri, Yozgat ve Sivas’ta 100 milyon liranın üzerinde bir yatırım gerçekleştirilecek.”