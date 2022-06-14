Kayseri, Yozgat ve Sivas’ta KOBİ’lere finansman desteği verilecek

Çiçek, ajans tarafından İmalat Sanayi Finansman Destek Programı’nın ilan edildiğini hatırlattı. Programın KOBİ’lere sağlayacağı avantajlardan bahseden Çiçek, şunları aktardı: “Sektörüne göre KOBİ’lere 3.5 milyon liraya kadar kredi çekme olanağı sağlanacak. Böylece Kayseri, Yozgat ve Sivas’ta 100 milyon liranın üzerinde bir yatırım gerçekleştirilecek.”