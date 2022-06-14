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Ekonomi Kayseri, Yozgat ve Sivas’ta KOBİ’lere finansman desteği verilecek
Ekonomi

Kayseri, Yozgat ve Sivas’ta KOBİ’lere finansman desteği verilecek

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’yla (ORAN) KOBİ’lere 3.5 milyon liraya kadar kredi desteği sağlanacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 11:36:00 -
Kayseri, Yozgat ve Sivas’ta KOBİ’lere finansman desteği verilecek

Çiçek, ajans tarafından İmalat Sanayi Finansman Destek Programı’nın ilan edildiğini hatırlattı. Programın KOBİ’lere sağlayacağı avantajlardan bahseden Çiçek, şunları aktardı: “Sektörüne göre KOBİ’lere 3.5 milyon liraya kadar kredi çekme olanağı sağlanacak. Böylece Kayseri, Yozgat ve Sivas’ta 100 milyon liranın üzerinde bir yatırım gerçekleştirilecek.”

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