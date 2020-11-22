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Aktüel Kayseri ve Kırşehir'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Aktüel

Kayseri ve Kırşehir'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-22 20:59:40 -
Kayseri ve Kırşehir'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri ve Kırşehir'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında Kayseri'de insan ve araç yoğunluğu en düşük seviyeye düştü.

Yasağın başlamasının ardından ana cadde ve mahallelerde uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamında olanlar dışındakilerin dolaşmasına izin vermedi.

- Kırşehir

Kırşehir'de, cadde ve sokaklar boş kaldı. Ahi Evran ve Cacabey meydanlarında sessizlik hakim oldu.

Kentin en işlek bölgeleri olan Ankara, Atatürk, Lise ve Terme caddeleri boşaldı. Öte yandan "gel al" ve sipariş alacak lokantalar ise açık kalırken kuryelerle servis yapıldı.

Kırşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise cadde ve sokakları temizledi.

Kent genelinde polis ve jandarma ekipleri de sorumluluk bölgelerinde uygulama ve denetim yaptı.


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