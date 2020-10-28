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Ekonomi Kayseri Ticaret Borsası
Ekonomi

Kayseri Ticaret Borsası

Sucuğun kilogramı en düşük 54 liradan, takım pastırmanın kilogramı 97,20 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-10-28 09:32:11 -
Kayseri Ticaret Borsası

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en düşük 54 liradan, takım pastırmanın kilogramı 97,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday (yemlik) Kg 1,901,95
Arpa Kg 1,421,45
Kabak çekirdeği (yerli)
Kg 25,0033,00
Sucuk
 Kg54,0073,44
Pastırma (takım)
 Kg97,20102,60


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