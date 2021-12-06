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Yerel Kayseri-Sivas kara yolunda feci kaza
Yerel

Kayseri-Sivas kara yolunda feci kaza

Kayseri-Sivas kara yolunda meydana gelen trafik kazasında karı koca yaşamını yitirirken, çocukları ise yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 20:55:00 -
Kayseri-Sivas kara yolunda feci kaza

Kayseri'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu karı koca öldü, çocukları yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzzet Karakuş yönetimindeki 60 VB 789 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas kara yolunda İdris P. idaresindeki 34 CJE 733 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler sürücü İzzet ile eşi Kadriye Karakuş'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Çiftin yaralanan çocukları Talip Karakuş da hastaneye kaldırıldı.

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