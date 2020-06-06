  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Kayseri Şekerspor toplanıyor

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Şekerspor, önümüzdeki hafta bir araya gelerek çalışmalara başlayacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 13:54:31 -
Kayseri Şekerspor toplanıyor

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Şekerspor, önümüzdeki hafta bir araya gelerek çalışmalara başlayacak.


Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme’de mücadele eden Kayseri Şekerspor liglerine verilen aranın ardından yeniden toplanıyor. Antrenörü Yusuf Çakıcı ve Kemal severcan nezaretinde önümüzdeki hafta içi tesislerde bir araya gelecek olan Yeşil-Beyazlılar çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. Yeşil-Beyazlılar koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ertelenen ve 18 Temmuz’da başlayacak olan müsabakalar öncesi antrenmanlarını yoğun bir tempoda sürmesi bekleniyor.


Ligle oynadığı 22 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Kayseri Şekerspor topladığı 39 puanla 7.sırada yer alıyor. Yeşil-Beyazlılar ligde kalan son 4 haftada Kayseri Gençlerbirliği, Esen Makina Belsinspor, Kayseri Yolspor ve Kocasinan Şimşekspor takımları ile karşı karşıya gelecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı