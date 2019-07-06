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Kayseri Şehir Hastanesinde Bir İlk Gerçekleşti, Endoskopik Transsfenoidal Ameliyatı Yapıldı

Kayseri Şehir Hastanesi’nde düzenlenen ’Bir Otoritenin Tecrübeleri İle Endoskopik Transsfenoidal Cerrahi’ konulu program Kocaeli Üniversitesi Nöroşiroloji Bölüm Başkanı Prof.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 16:24
Kayseri Şehir Hastanesinde Bir İlk Gerçekleşti, Endoskopik Transsfenoidal Ameliyatı Yapıldı

Kayseri Şehir Hastanesi’nde düzenlenen ’Bir Otoritenin Tecrübeleri İle Endoskopik Transsfenoidal Cerrahi’ konulu program Kocaeli Üniversitesi Nöroşiroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Savaş Ceylan moderatörlüğünde yapıldı.


Çok sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleşen programın ilk bölümünde Prof. Dr. Savaş Ceylan, Kayseri Şehir Hastanesi Beyin Cerrahisi Uzmanı Dr. Şükrü Oral ile birlikte ’Endoskopik Transsfenoidal Cerrahi’ gerçekleştirdiler. Herhangi bir kesi ve dikiş yapılmaksızın burundan girilerek mikro aletler ve mikro kamera vasıtasıyla beynin kafa tabanında bulunan hipofiz adlı bölgesindeki tümörün çıkartılması işlemini, katılımcılar ameliyathanede canlı olarak izleme imkânı buldu.



"Endoskopik Transsfenoidal Ameliyatını İlk Kez Bir Şehir Hastanesinde Yaptık"


Bir buçuk saat süren ve hastanın hipofiz bezindeki tümörlerin temizlendiği işlem sonrası açıklamalarda bulunan Kocaeli Üniversitesi Nöroşiroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Savaş Ceylan; hastane kullanılan teknolojinin ve fiziki şartların üst düzeyde olduğuna değindi. Savaş; “Endoskopik Transsfenoidal Ameliyatını ilk kez bir Şehir Hastanesinde yaptık. Hastaneyi çok beğendim. Fiziki mekân, servisler,bunların çok iyi olduğunu gördüm. Ameliyathane düzenleri mükemmel. Odalar çok iyi. Özellikle iki kişilik ve tek kişilik hasta odalarını gördüm ve çok mutlu oldum. Mekan ve modern teknolojinin kullanılması açısından çok iyi bir hastane. Ameliyatımız ağırlıklı beyin cerrahisi ilgilendiren bir ameliyat. Bu Türkiye’de ilk kez bizim 1997 yılında başlattığımız burun deliğinden girilerek başta Hipofiz olmak üzere beyinin pek çok bölgesine daha kolay yaklaşılan ve daha az invazif bir yöntemle yapılan bir işlem. Ameliyathanede başta beyin cerrahisi arkadaşlarımız, kulak burun boğazcı arkadaşlarımız, anestezi uzmanları ve çevre illerden gelen beyin cerrahları vardı. Başarılı bir ameliyat oldu. Ameliyathaneyi çok beğendim çalışanlarında şevkini yüksek gördüm” dedi.


Daha sonra Kayseri Şehir Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleşen sunumdan önce söz alan Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik de, “Kocaeli Üniversitesi Nöroşiroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Savaş Ceylan’a ve bugün burada bizi yalnız bırakmayan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu ve benzeri başaralı ameliyatları inşallah Şehir Hastanemizde gerçekleştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


Nöroşiroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Savaş Ceylan ise, “Şehir Hastanesinin ameliyathanelerini ve yoğun bakımlarını gördük. Ameliyathaneler şimdiye kadar ameliyat yaptığımız en iyi ameliyathaneler. Burada çalışan arkadaşlarımıza da imrendik. Hizmeti veren ne kadar mutlu olursa, hizmeti alanında o kadar mutlu olacağı kanaatindeyim. Çünkü hastayı sadece mekânın rahatlığı mutlu etmez. Mekanın rahatlığı birkaç dakika sonra geçer. Hastayı asıl mutlu eden sağlık hizmetini verenlerin başarısıdır. Sağlık çalışanlarının başarısının altında da motivasyon ve mutluluk yatar. Bu nedenle başta ülkemize Şehir Hastanelerini kazandıran tüm yöneticiler olmak üzere,Kayseri Şehir Hastanesin bugünkü başarı ivmesini yakalamasında büyük emeği geçen İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik’i ve çalışanlarını kutluyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 16:24
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