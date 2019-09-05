0553 313 94 23

Kayseri Şehir Hastanesi İşitme Tarama Programında Referans Merkezi Oldu

Deneyimli kadrosu ve kullanılan son teknoloji cihazları ile sağlıkta adeta cazibe merkezi olan Kayseri Şehir Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ’Türkiye Ulusal İşitme Tarama Programı’ kapsamında ülkemizde sınırlı sayıda olan Yenidoğan Referans Merkezlerinden biri olarak hizmet vermeye devam ediyor.

05 Eylül 2019 Perşembe 10:34
Kayseri Şehir Hastanesi İşitme Tarama Programında Referans Merkezi Oldu

Deneyimli kadrosu ve kullanılan son teknoloji cihazları ile sağlıkta adeta cazibe merkezi olan Kayseri Şehir Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ’Türkiye Ulusal İşitme Tarama Programı’ kapsamında ülkemizde sınırlı sayıda olan Yenidoğan Referans Merkezlerinden biri olarak hizmet vermeye devam ediyor.


Sağlık Bakanlığınca istenilen şartları yerine getiren Kayseri Şehir Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği Odyoloji Ünitesi, işitme tarama testinden geçemeyen yenidoğan bebeklere özel hizmet vermekte. Ünitede yapılan klinik ABR Testi gibi ayrıntılı işlemler sonrası bebeklerdeki işitme kayıpları, tedavi edilebilirliği, işitme kaybının geçici ya da kalıcı olduğu tespit edilebilmekte. Kayseri Şehir Hastanesinde görevli Uzman Odyolog Alper Akça konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Sağlık Bakanlığı işitme tarama protokol sıralaması var. Yenidoğan bebeklere ilk olarak 1. basamak ve 2. basamak hastanelerde ABR tarama testi yapılıyor. Daha sonrasında bu testlerden kalan bebekler mutlaka bir Kulak Burun Boğaz Hekimi ve referans merkezine yönlendirilir. Sağlık Bakanlığı, şart koştuğu cihazların ve meslek gruplarının bulunduğu sağlık tesislerini Referans Merkezi olarak belirleyerek ruhsat veriyor. Kayseri Şehir Hastanesi olarak Bakanlığımızın belirlediği bu şartları yerine getirerek Referans Merkezi olduk. Hastanemizde işitme kaybı olan bebeklere tüm sayfaları ile gerekli muayene, tedavi ve testlerini yaparak hastalığını sonuçlandırabiliyoruz. Genellikle Sivas Nevşehir Niğde Aksaray gibi bölge illerimizdeki tüm yenidoğan tarama protokolünden kalan bebeklerin aileleri ilimizi tercih ediyorlar. Nevşehir Devlet Hastanesi’nden gelen Bebek Korkmaz’a Sağlık Bakanlığımızın belirlemiş olduğu işitme tarama protokolü kapsamında yapılan ABR tarama testinde tek kulağından kalmış, ikinci kez yapılan ABR tarama testinden de kalan bebeğimiz ardından bölgedeki tek referans merkezi olan Kayseri Şehir Hastanesine yönlendirilmiştir. Hastanemizde yapılan Kulak Burun Boğaz muayenesinin ardandan biz de her iki kulağına detaylı klinik ABR dediğimiz işitsel beyin sapı cevaplarını tespit ettiğimiz testleri yaptık. Yaptığımız testlerde normal sonuçlar elde ettik ve hastamızı gayet mutlu bir şekilde tekrar evlerine gönderiyoruz” dedi.


Nevşehir’den gelen bebek Korkmaz’ın babası İlyas Korkmaz ise Nevşehir Devlet Hastanesinde yapılan işitme testlerinden bebeklerinin kaldığını belirterek; “Bebeğimizin testlerden kalmasının ardından bizi Kayseri Şehir Hastanesine sevk ettiler. Burada Odyolog Alper Akça hocamız bebeğimizi yeniden muayene etti ve herhangi bir olumsuzluk olmadığını öğrendik. Çıkan sonuçtan mutluyuz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 10:34
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    67 Burda AVM’den okul çantası hediye
    1. 67 Burda AVM’den okul çantası hediye
    2. Milletvekili Sorgun ve Başkan..
    3. Metin Diyadin, sarı-lacivertli..
    4. Çanakkale'de Yunanistan'a gitmeye..
    5. KYK yurt yedek yerleştirme sonuçları..
    6. 4 ayda 45 kilo verdi
    7. Baba ve oğlu polise hakaret ve..
    8. Snowboardda sezon hazırlık kampı..
    9. Akit’in güvenilir ürün hassasiyeti..
    10. Transfer döneminin en çok konuşulan..
    11. Yunusemre voleybolda yeni sezon..
    12. Yağlı güreş aşığı bir cazgır: Emin Ger
    13. Boyabat Emniyeti öğretmenlere trafik..
    14. LEGO Festivali başlıyor
    15. Aslanapa’da hububat alım merkezi..
    16. Ham çelik üretimi azaldı
    17. Tarihi Rahvan At Yarışları pazar günü..
    18. Yeni stat müjdesi
    19. ABD'den İran tankerinin kaptanına..
    20. Bakan Selçuk, AA Editör Masası'na..
    21. "Milli takımın duruşu inanılmaz..
    22. Ayanis Kalesi'ndeki "gizemli oda"nın..
    23. Ayanis Kalesi'ndeki "gizemli oda"nın..
    24. Çok fazla mimik kullanmaya dikkat
    25. Milli okçu, katıldığı ilk uluslararası..
    26. TCMB'den repo ihalesi
    27. Antalya'daki tur minibüsünün devrilmesi
    28. Bahçeli’yi anlatan ilk İngilizce kitap..
    29. Dağların eteğindeki "Hamsiköy"..
    30. Dünyanın akvaryumunu Türkler süslüyor
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Melih Gökçek sonunda patladı: Kazığı bile alkışlıyorlar, kıvırtmayın!
    Melih Gökçek sonunda patladı: Kazığı bile alkışlıyorlar, kıvırtmayın!
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe