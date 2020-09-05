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Aktüel Kayseri Sağlık Müdürü Benli: "Pozitif vakalar filyasyon ekibine doğru bilgiyi vermiyor"
Aktüel

Kayseri Sağlık Müdürü Benli: "Pozitif vakalar filyasyon ekibine doğru bilgiyi vermiyor"

Yeniakit Publisher
2020-09-05 10:25:12 -
Kayseri Sağlık Müdürü Benli: "Pozitif vakalar filyasyon ekibine doğru bilgiyi vermiyor"

KAYSERİ (AA) - Kayseri Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, kentte tespit edilen pozitif vakaların filyasyon ekiplerine doğru bilgiyi vermediğini belirtti.

Benli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüsü önlemek için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.

Virüsü tespit edip çevrelemek ve riskli kişilerin gezip dolaşmalarını engellemek için yoğun mücadele veren filyasyon ekiplerinin "yanlış bilgi" nedeniyle zor zamanlar yaşadıklarını aktaran Benli, "Pozitif vakalar filyasyon ekibine doğru bilgiyi vermiyor. Pozitif olan kişilere temaslı oldukları kişiler sorulduğunda doğru bilgi verilmediğini üzülerek gözlemlemekteyim." ifadelerini kullandı.

Benli, doğru bilgi verilmediği sürece virüsün yayılımının önüne geçilmesinin zor olduğunu da ifade etti.

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