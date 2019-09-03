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Kayseri polisi uyuşturucuya geçit vermiyor: 2 gözaltı

Kayseri’de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

03 Eylül 2019 Salı 10:24
Kayseri polisi uyuşturucuya geçit vermiyor: 2 gözaltı

Kayseri’de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, M.Ç. ve Z.Ç. gözaltına alındı. Şahısların evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 2 adet kilitli poşet içerisinde 74.13 gram metamfetamin, 1 adet aliminyumfolyoya sarılı 0.65 fişek halinde esrar, 2 adet aliminyum folyo, 1 adet içerisinde uyuşturucu madde olan cam kavanoz, 1 adet 0.30 gram fişek halinde metamfetamin, 1 adet fişek halinde bonzai ve 1 adet fişek halinde esrar ele geçirildi.


Gözaltına alınan 2 şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 10:24
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