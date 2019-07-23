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Kayseri OSB Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi İkinci Etap İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor

Başta Kayseri olmak üzere civar iller için önem arz eden ve bölgemize önemli bir canlılık getirecek olan Kayseri OSB Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nin 12.

23 Temmuz 2019 Salı 10:22
Kayseri OSB Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi İkinci Etap İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor

Başta Kayseri olmak üzere civar iller için önem arz eden ve bölgemize önemli bir canlılık getirecek olan Kayseri OSB Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nin 12.000 m2 lik ikinci etap inşaat çalışmaları devam ediyor.


Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan Kayseri OSB Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi 2. etap inşaatının 2020 yılı ortalarında tamamlanacağını belirterek, çalışmalar hakkında bilgiler verdi.


Başkan Nursaçan; “Birinci etabı 18.000 m2 kapalı alandan oluşan ve 7/10 Mart tarihinde 14. Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı ile açılışı yapılan Merkezin 2. etabının tamamlanması ile fuar ve kongre merkezi kapalı alanı 30.000 m2 ye ulaşmış olacaktır. 7/10 Mart tarihlerinde Kayseri OSB Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezimizde düzenlenen 14. Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı 400 bin ziyaretçiyi ağırlamış, ziyaretçilerden ve otoritelerden tam not almıştır.9 / 13 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan Kayseri 8. Mobilya Fuarı organizasyonu için de çalışmalar sürdürülmektedir" dedi.


Nursaçan, "Söz konusu yatırım ileöncelikle bölgesel ve ileriki yıllarda uluslararası yapıya kavuşması bölgemiz ve şehrimizin ihracatına destek sağlanmaktadır. Bu sayede pazarlama kanallarındaki yetersizlikler nedeniyle uluslararası pazarlara açılamayan küçük ölçekli firmalarımızın fuarlara katılması kolaylaşacak, işletmelerin rekabet gücü daha da artırılacaktır. Mevcut ihracatçıların dünya pazarlarına ürünlerini tanıtmaları ve kendilerine yeni hedef pazarları bulmaları için destek olunmaktadır.


Birinci etabı tamamlanan ve ikinci etap çalışmaları devam eden Kayseri OSB Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi için “Yurt İçinde Fuar Düzenleme Yetki Belgesi” alınmış olup, tesis hizmete girdikten sonra yılda 8 ila 10 fuar organizasyonunu gerçekleşmesi için gerekli bölgesel ekonomik ve sosyal yapı mevcuttur” ifadesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 10:22
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