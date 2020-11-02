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Ekonomi Kayseri, Nevşehir ve Yozgat'ta sulama sezonu tamamlandı
Ekonomi

Kayseri, Nevşehir ve Yozgat'ta sulama sezonu tamamlandı

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız: - "Kayseri, Nevşehir ve Yozgat illerimizde 2020 yılı sulama sezonunda problem yaşamadık. Yaptığımız yatırımlarla bunu sürekli hale getirmek ve modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-02 11:38:39 -
Kayseri, Nevşehir ve Yozgat'ta sulama sezonu tamamlandı

ANKARA (AA) - Kayseri, Nevşehir ve Yozgat'ta mayıs ayında başlayan 2020 yılı sulama sezonları tamamlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yatırımlarla modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasına, tarımda su tasarrufu sağlanmasına devam ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız da Kayseri'de mayıs ayında başlayan sulama sezonunun 31 Ekim'de tamamlandığını aktararak, "2020 yılı sulama sezonunda Kayseri ilimiz ve ilçelerimizde toplam 714 bin 790 dekar tarım arazisi sulandı. Bu bölgede yapılan sulu tarımla 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 528 milyon 944 bin lira katkı sağlandı." ifadesini kullandı.

Nevşehir'de ise mayıs ayında başlayan sulama sezonunun 15 Ekim'de tamamlandığına işaret eden Yıldız, şunları kaydetti:

"2020 yılı sulama sezonunda Nevşehir ilimiz ve ilçelerimizde toplam 76 bin 130 dekar tarım arazisi sulandı. Bölgede yapılan sulu tarımla birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 56 milyon 336 bin lira katkı sağlandı. Yozgat'ta da yine mayıs ayında başlayan sulama sezonu 14 Ekim'de tamamlandı. 2020 yılı sulama sezonunda Yozgat ilimiz ve ilçelerimizde toplam 371 bin 250 dekar tarım arazisi sulandı. Bölgede yapılan sulu tarımla birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 302 milyon 568 bin lira katkı sağlandı."

Yıldız, yapılan sulama yatırımlarına ülke çiftçilerinden çok olumlu geri dönüşler aldıklarınını belirterek, "Kayseri, Nevşehir ve Yozgat illerimizde 2020 yılı sulama sezonunda problem yaşamadık. Yaptığımız yatırımlarla bunu sürekli hale getirmek ve modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Hem suyumuza hem toprağımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Çiftçilerimiz de üretmeye devam etsinler. Hep birlikte ülke tarımını daha yukarılara taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.


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