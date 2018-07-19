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Kayseri merkezli 'mahrem subay' operasyonu! Yeni gözaltılar var...

Kayseri merkezli 13 ilde,FETÖ TSK'daki "subay mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 24 zanlıdan 2'si daha gözaltına alındı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 17:25
Kayseri merkezli 'mahrem subay' operasyonu! Yeni gözaltılar var...

Kayseri merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) TSK'daki "subay mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 24 zanlıdan 2'si daha gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının örgütün TSK'daki "subay mahrem yapılanması"na yönelik soruşturması kapsamında, sabit telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 98 askeri personele ilişkin soruşturma kapsamında firari durumdaki M.A. ile O.Ü. de yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

98 ASKERİ PERSONELE SORUŞTURMA

Örgütün "mahrem subay imamları" tarafından sabit telefonlardan arandıkları iddiasıyla 1 yarbay, 2 binbaşı, 5 yüzbaşı, 31 üsteğmen, 49 teğmen, 6 astsubay ve 4'ü askeri öğrencilikten ayrılan 98 askeri personel hakkında soruşturma başlatılmış, zanlılardan 62'si hakkında daha önceden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında işlem yapıldığı belirlenmişti.

Geriye kalan 36 zanlıdan 12'sinin talimatla ifadesi alınmış, hakkında gözaltı kararı verilen 24 zanlının 22'si, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, Kayseri, İstanbul, Nevşehir, Tunceli, Malatya, İzmir, Konya, Kütahya, Ankara, Hakkari, Balıkesir, Burdur ve Bitlis'te eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Gözaltına alınan 22 zanlının 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Öte yandan, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan M.G. de emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 17:25
  1. Tunceli
  2. Nevşehir
  3. Malatya
  4. Kütahya
  5. Konya
  6. Kayseri
  7. İzmir
  8. İstanbul
  9. Hakkari
  10. Burdur
  11. Bitlis
  12. Balıkesir
  13. Ankara
  14. mahrem subay yapılanması
  15. fetö

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