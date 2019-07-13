Kayseri merkezli 6 ilde FETÖ’ye darbe! Kayseri merkezli 6 ilde, FETÖ’ye yönelik operasyonda, çeşitli meslek gruplarından 27 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda, çeşitli meslek gruplarından 27 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıntılar geliyor...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.