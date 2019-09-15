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Kayseri Lisesi’nde okula yeni başlayan öğrenciler Kayseri Lisesi Marşı ile karşılandı

İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi’nde büyük tepki çeken simit olayı sonrasında, Kayseri Lisesi’nde, liseye yeni başlayan öğrencilerin alkışlar ve Kayseri Lisesi Marşı ile karşılandığı görüntüler büyük beğeni topladı.

15 Eylül 2019 Pazar 09:36
Kayseri Lisesi’nde okula yeni başlayan öğrenciler Kayseri Lisesi Marşı ile karşılandı

İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi’nde büyük tepki çeken simit olayı sonrasında, Kayseri Lisesi’nde, liseye yeni başlayan öğrencilerin alkışlar ve Kayseri Lisesi Marşı ile karşılandığı görüntüler büyük beğeni topladı.


Eğitim ve Öğretim sezonunun başlaması ile birlikte İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi’nde birinci sınıfa başlayan öğrenciler, simit atılarak karşılanmış ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepkiye neden olmuştu. Büyük tepki çeken görüntüler sonrasında tarihi Kayseri Lisesi’nde birinci sınıfa başlayan lise öğrencileri okulun koridorunda alkışlar ve Kayseri Lisesi Marşı ile karşılandı.


İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci’nin kendi sosyal medya hesabından ’Kayseri Lisemizin öğrencilerinin aralarına yeni katılan arkadaşlarını karşılamaları’ notuyla paylaştığı Kayseri Lisesi’ndeki görüntüler büyük beğeni topladı.


KAYSERİ LİSESİ HAKKINDA


Derece-i Ula Mektebi Mülkiye İdadisi için inşa edilen okul binasının ilk katı 1903 yılında tamamlanmıştır. 1915 yılında “Sultani”ye dönüştürülen okula, 1915-1916 yıllarında ek kat inşa edilmiştir. Yapı, dikdörtgen bir plan göstermektedir. Giriş kapısı önünde dört bağımsız sütun ve duvara gömülü başlıklara oturan kemerlerle oluşturmuş bir revak yer almaktadır. Osmanlı Devleti’ndeki sayılı sultanilerden biri olan ve Milli Mücadele tarihinde önemli rol oynayan okul, 1920-1921 eğitim öğretim yılında tüm son sınıf talebeleri Sakarya Savaşında şehit düştüğünden o sene mezun verememiştir. 1923 yılında adı “lise”ye çevrilen okul, eğitim düzeyi ve yetiştirdiği başarılı mezunlarıyla Türk eğitim hayatında ayrı bir yere sahip olmuştur. Yapı günümüzde “Milli Mücadele Müzesi” olarak kullanılmaktadır.


Çanakkale, Sakarya ve Kurtuluş Savaşlarında birçok şehit ve gazi veren Kayseri Lisesi, Milli Mücadele tarihi açısından kent için ayrıcalıklı bir öneme sahip olmuştur.


KAYSERİ LİSESİNDE OKUYAN ÜNLÜLER


Cumhurbaşkanı Abdullah Gül


Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız


8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal


Korkut Özal (Eski Bakan)


Göksel Arsoy (Sanatçı)


Emel Sayın (Sanatçı)


Behçet Kemal Çağlar (Şair)


Feyyaz Köksal (Politikacı)


Yekta Güngör Özden (Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı)


A. Halim Aras (Eski TBMM Başkan Vekili)


Ahmet Atalay (Bilim Adamı)

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 09:36
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