Kayseri Kültür Yolu Festivali'nde 7 ilçedeki 34 'Lezzet Noktası' tanıtıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Kayseri Kültür Yolu Festivali, "Lezzet Noktası" projesiyle şehrin köklü mutfak kültürünü gastronomi dünyasının isimleriyle buluşturdu. Kayseri'de bulunan gastronomi profesyonelleri, öne çıkan işletmeleri ziyaret ederek kentin geçmişten günümüze uzanan lezzetlerinin izini sürdü ve şehre yolu düşenler için "tatmadan dönmeyin" listesi hazırladı.

Melikgazi, Kocasinan, Talas, İncesu, Develi, Bünyan ve Hacılar ilçelerinde yer alan 34 Lezzet Noktası; geleneksel esnaf lokantalarından restoranlara, fırın ve pastanelerden çiftliklere, kahve, şekerleme ve turşu dükkânlarına uzanan geniş bir seçki sundu. Rotada Kayseri mantısı, yağlama, pöç, fırın ağzı, Develi cıvıklısı, pastırma, nevzine, gilaburu, kelle paça ve içli ketenin yanı sıra Çerkes mutfağı ile yerel kahvaltı ürünleri de yer aldı.

Festivalin gastronomi programına gastronomi yazarı, araştırmacı ve yemek kültürü yapımcısı İdil Açıkalın ev sahipliği yaptı. Şef Ahmet Gündoğar, şef Hilal Kayış Sungur ile gastronomi yazarları Faruk Şüyün ve Reha Tartıcı da programın konukları arasında yer aldı. Konuklar, hamur işlerinden et yemeklerine, şarküteri ürünlerinden tatlılara uzanan mutfağı Lezzet Noktalarını ziyaret ederek deneyimledi.

Açıkalın'ın ilk önerisi fırın yemekleri

Açıkalın, Kayseri'ye ilk kez gelenlere kentin geleneksel fırın yemeklerinden başlamalarını önerdi. Kayseri güvecinin, fırın ağzının ve mevsiminde Yamula patlıcanıyla hazırlanan pehlinin kentin öne çıkan lezzetleri arasında bulunduğunu belirten Açıkalın, sabır ve emeğe dayanan mantı çeşitlerinin de mutlaka denenmesi gerektiğini söyledi. Ziyaretçilere ayrıca pastırmanın tadına bakmalarını, mevsiminde İncesu'daki üzüm bağları ile Yahyalı'daki elma bahçelerini keşfetmelerini tavsiye etti.

Kayseri mutfağının yalnızca yemeklerden değil, binlerce yıllık üretim ve sofra kültüründen de beslendiğini anlatan Açıkalın, Kültepe'de bulunan yaklaşık 4 bin yıllık yazılı tabletlerin bu coğrafyadaki üretim ve ticaret kültürüne ışık tuttuğunu belirtti. Tahıl üretimi ve depolamadan et işlemeye, bağcılıktan ticarete uzanan birikimin bugünün Kayseri mutfağında da izlenebildiğini ifade eden Açıkalın, şehrin gastronomi kültürünü Anadolu'nun üretme, saklama, muhafaza etme ve ticaret geleneğinin önemli temsilcilerinden biri olarak değerlendirdi.

Gastronominin seyahat tercihlerindeki öneminin giderek arttığını belirten Açıkalın, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Kayseri'nin yerel üreticilerine, esnafına ve gastronomi kültürünün tanıtımına önemli katkı sağladığını ifade etti.

Çakıcı'nın önerisi yağlama, mantı ve Develi cıvıklısı

Kayseri Mutfak Sanatları Merkezi Tesis Sorumlusu Burhan Çakıcı da şehre gelen ziyaretçilere ilk olarak yağlama, Kayseri mantısı ve Develi cıvıklısını tatmalarını önerdi. Kayseri mutfağında tahılın, hamur işinin, etin ve yöresel tarım ürünlerinin bir arada kullanıldığını belirten Çakıcı; Develi'nin gacer buğdayının, Yahyalı'nın kirazı ve elması ile gilaburunun kentin yerel ürün çeşitliliğini yansıttığını söyledi.

Kayseri güvecinde Yamula patlıcanı kullanmaya özen gösterdiklerini aktaran Çakıcı, Kayseri Mutfak Sanatları Merkezi'nin şehrin yöresel ürünlerini tanıtmak ve ziyaretçilerin geleneksel lezzetleri bir arada deneyimlemesini sağlamak amacıyla hizmet verdiğini kaydetti.

Pastırma çemenle, nevzine tahin ve şerbetle hazırlanıyor

Orta Anadolu'nun tarihi ticaret yolları üzerinde gelişen Kayseri mutfağı, et işleme ve saklama geleneğinin yanı sıra hamur işi çeşitliliğiyle tanınıyor. Şehrin simge ürünü pastırma, özel baharat karışımı çemeni ve kendine özgü üretim yöntemiyle hazırlanıyor; sucuk da kentin köklü et işleme geleneğini sofralara taşıyor.

Kayseri mantısında küçük hamur parçaları kıymayla dolduruluyor, yoğurt ve tereyağlı sosla servis ediliyor. Yağlamada ise ince açılan hamurlar kıymalı harçla kat kat birleştiriliyor; yemek, kentin paylaşım kültürünü sofraya taşıyor. Tahin, ceviz ve şerbetle hazırlanan nevzine de şehrin geleneksel tatlıları arasında yer alıyor.