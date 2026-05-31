Kayseri Kent Ekmek Fabrikası'ndan dev üretim

2017 yılından bu yana 10 bin 896 metrekarelik toplam alan üzerinde ve 2 bin 500 metrekarelik kapalı tesiste faaliyet gösteren Kent Ekmek Fabrikası, şehrin en modern üretim merkezlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Tesis, vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılayabilmek adına günde 22 saat kesintisiz mesai yapıyor. Geniş ürün yelpazesiyle göz dolduran fabrikada; standart somun, tam buğday, çavdar, köy ekmeği, ruşeymli ekmek ve sade tost ekmeği gibi tam 18 farklı çeşitte üretim gerçekleştiriliyor. 2026 yılı güncel verilerine bakıldığında, fabrikada her gün ortalama 50 bin somun, 55 bin roll ekmek, 2 bin 500 simit ve 2 bin adet galeta üretilirken, kurum içi kullanıma yönelik mini somun ve hamburger ekmekleriyle birlikte toplam günlük üretim miktarı 100 bin adedin üzerine çıkıyor.

Öte yandan, tesisin öne çıkan çalışmalarından biri de ata tohumuna sahip çıkılarak üretilen "gacer" ekmeği. Yörede bilinen 28 kromozomlu ata tohumu buğdaydan elde edilen unla günde yaklaşık 200 adet gacer ekmeği hazırlanarak tüketiciye sunuluyor. Ata tohumlarının ekmek yapımında kullanılmasına yönelik araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri de hız kesmeden sürdürülüyor. Ayrıca özel beslenme gereksinimi duyan vatandaşlar için Büyükşehir Belediyesi'nin glütensiz üretim tesisinde hazırlanan ürünler, sipariş usulüyle satış noktalarına ulaştırılıyor.

Üretilen tüm bu taze ekmek ve unlu mamuller, şehir geneline yayılmış 50 ekmek büfesi ve 6 mini terminalden oluşan 56 farklı noktada Kayserililerle buluşuyor. Olası doğal afetler ve acil durumlar için de hazırlıklı olan Büyükşehir Belediyesi, saatte 1.500 adet roll ekmek üretebilme kapasitesine sahip mobil fırın aracını da acil durum müdahaleleri için hazır bekletiyor.