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Aktüel

Kayseri-Kahramanmaraş yolunda trafik kazası: 1 ölü

Kayseri-Kahramanmaraş yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 11:54:55 -
Kayseri-Kahramanmaraş yolunda trafik kazası: 1 ölü

Kayseri-Kahramanmaraş yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Kahramanmaraş yolu Sarız ilçesi Çörekdere yolunda meydana gelen kazada Ufuk Akkaya’nın kullandığı 45 ABC 44 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kaza yaptı. Meydana gelen kazada Pantuş Ulutaş olay yerinde hayatını kaybetti.


Kazada yaralanan Ufuk Akkaya ile Aytan Akkaya, olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

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