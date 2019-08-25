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Kayseri Kadın Meclisi: “Emine’nin öldürülmesi kadın cinayetlerinin son bulmasında bir dönüm noktası olsun”

Kayseri Kadın Meclisi Sorumlusu Gülfem Sungur, “Emine’nin öldürülmesi kadın cinayetlerinin son bulmasında bir dönüm noktası olsun” dedi.

25 Ağustos 2019 Pazar 16:37
Kayseri Kadın Meclisi: “Emine’nin öldürülmesi kadın cinayetlerinin son bulmasında bir dönüm noktası olsun”

Kayseri Kadın Meclisi Sorumlusu Gülfem Sungur, “Emine’nin öldürülmesi kadın cinayetlerinin son bulmasında bir dönüm noktası olsun” dedi.


Kayseri Kadın Meclisi üyeleri, Kırıkkale’de eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızı tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut cinayetinin ardından basın açıklaması düzenledi. Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan grup adına konuşan Kayseri Kadın Meclisi Sorumlusu Gülfem Sungur, “Bugün burada son sözleri ‘Ölmek istemiyorum’ olan Emine Bulut ve öldürülen tüm kadınlar için buluştuk. Bu ülkede bir kadın, 10 yaşındaki kız çocuğunun ‘Anne lütfen ölme’ feryatları arasında eski eşi tarafından öldürüldü. Bunları kadınlara reva görenler utansın. Bu ülkede kadınlar ne yaşıyor, o çok önemsediklerini söyledikleri çocuklar ne yaşıyor, herkes görsün. Yetkisi olup kadın cinayetlerini durdurmak için kılını kıpırdatmayanlara Emine Bulut’un ‘Ölmek istemiyorum’ sözlerini hiç unutturmayacağız” ifadelerini kullandı.


Sungur, “Yıllardır söyledik ve mücadelesini verdik. Elbet mücadeleye devam edeceğiz. Artık hükümette kadın cinayetlerini durdurmak için siyasi iradesini ortaya koymalıdır. Kadın cinayetlerinin reçetesi eşitliktir. Eşitliğin sağlanması için izlenecek politikalardır. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Koruma Kanunu etkin bir şekilde uygulanmalıdır. Nasıl ki Özgecan’ın öldürülmesi kadınların mücadelesi için bir dönüm noktası olduysa, Emine’nin öldürülmesi de kadın cinayetlerinin son bulmasında bir dönüm noktası olsun. Çocuğun gözleri önünde öldürülen, ‘Ölmek istemiyorum’ diye haykıran Emine Bulut, bu ülkedeki tüm kadınların çığlığıdır. Son sözleri, tüm kadınların sözüdür” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 16:37
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