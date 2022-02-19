Kayseri ilk yarıda işi bitirdi!
Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor sahasında Giresunspor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı ve yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı. Karadeniz temsilcisinin galibiyet hasreti ise 6 maça çıktı.
Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor sahasında Giresunspor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı ve yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı. Karadeniz temsilcisinin galibiyet hasreti ise 6 maça çıktı.
Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Yukatel Kayserispor ile GZT Giresunspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Gavranovic ve 45+1'de Mert Çetin kaydetti. Konuk takımın golü ise 87. dakikada Suleymanov'dan geldi.
Bu skorun ardından Kayserispor yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı ve 38 puana yükseldi. Giresunspor'un galibiyet hasreti 6 maça çıkarken 26 puanda kaldı.
Ligin 27. haftasında Kayserispor deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Giresunspor ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.