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Spor Kayseri ilk yarıda işi bitirdi!
Spor

Kayseri ilk yarıda işi bitirdi!

Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor sahasında Giresunspor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı ve yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı. Karadeniz temsilcisinin galibiyet hasreti ise 6 maça çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 18:18:00 -
Kayseri ilk yarıda işi bitirdi!

Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor sahasında Giresunspor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı ve yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı. Karadeniz temsilcisinin galibiyet hasreti ise 6 maça çıktı.

Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Yukatel Kayserispor ile GZT Giresunspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Gavranovic ve 45+1'de Mert Çetin kaydetti. Konuk takımın golü ise 87. dakikada Suleymanov'dan geldi.

Bu skorun ardından Kayserispor yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı ve 38 puana yükseldi. Giresunspor'un galibiyet hasreti 6 maça çıkarken 26 puanda kaldı.

Ligin 27. haftasında Kayserispor deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Giresunspor ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

 

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