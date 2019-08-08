Kayseri İl Hakem Kurulu belli oldu Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı ve Kurul üyeleri atandı.

Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı ve Kurul üyeleri atandı.

Yeni sezon öncesi Turgay Duman’ın yerine başkanlığa Yusuf Gömeç atanırken, kurul üyeleri ise değişti.

Yeni Atanan İl Hakem Kurulu;

Başkan: Yusuf GÖMEÇ

Üyeler:

Mustafa Özizmirli ( Başkan Vekili - Eğitim Sorumlusu )

Ramazan Koca(Hakem Atama - Futsal Sorumlusu )

Mustafa Eeker (Gözlemci Atama Sorumlusu )

Abdulhakim Aksöz (Antrenman - Mentör Sorumlusu )

Hasan Baysal ( Raportör )

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