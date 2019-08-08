Kayseri İl Hakem Kurulu belli oldu
Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı ve Kurul üyeleri atandı.08 Ağustos 2019 Perşembe 10:08
Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı ve Kurul üyeleri atandı.
Yeni sezon öncesi Turgay Duman’ın yerine başkanlığa Yusuf Gömeç atanırken, kurul üyeleri ise değişti.
Yeni Atanan İl Hakem Kurulu;
Başkan: Yusuf GÖMEÇ
Üyeler:
Mustafa Özizmirli ( Başkan Vekili - Eğitim Sorumlusu )
Ramazan Koca(Hakem Atama - Futsal Sorumlusu )
Mustafa Eeker (Gözlemci Atama Sorumlusu )
Abdulhakim Aksöz (Antrenman - Mentör Sorumlusu )
Hasan Baysal ( Raportör )
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