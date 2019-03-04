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Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu

Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu’nda şampiyonluğun iddialı takımı OSB Atletikspor, her iki yarıda bulduğu goller ile Anbar Kızılırmakspor’u 2-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.

04 Mart 2019 Pazartesi 09:50
Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu

Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu’nda şampiyonluğun iddialı takımı OSB Atletikspor, her iki yarıda bulduğu goller ile Anbar Kızılırmakspor’u 2-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.


Stat: Argıncık 2 Nolu


Hakemler: Birtan Ekren xx, Furkan Uçar xx, Samet Uzun xx


Saha Komiseri: Ceyhun Denli


Kayseri OSB Atletikspor:Turan Kuçuşuran xx, Mustafa Yeşil x (Dk.65 Eray Lafçı xx), Yusuf Soysal xx, Emre Şimşek xx, Turgut Yetük xx, Mücahit Baykaldı xx (Dk.85 Hamza Efehan x), Yusuf Emre xx, Alihan Öz xx, Ömer Yıldız xx, Mecit Kayabaşı xxx, Hasan Yazgan xxx


Anbar Kızılırmak: Abdullah Yiğit xx, Halil Kadam x, Semih Dalakır xx, Zahit Sarpkaya x (Dk.30 Ali Şakar xx), Alihan Akay x (Dk.46 Ali Nergiz xx), Ferdi Muştu x, Ahmet Köksal xx, Berat Yıldırım x, Necati Aslan x, Süphan Kafkas xx, Mustafa Karafakılı xx


Goller: Dk.20 Ömer Yıldız, Dk.86 Eray Lafçı (Atletikspor)


Kırmızı Kart: Necati Aslan (Maç sonu) (A.Kızılırmak)

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 09:50
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