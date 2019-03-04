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Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu

Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu’nda ligin ikinci haftasında oynanan maçtaFelahiye Belediyespor’u 3-1 yenen Anadolu Yıldızları ikinci hafta sonunda 6 puana ulaştı.

04 Mart 2019 Pazartesi 09:49
Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu

Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu’nda ligin ikinci haftasında oynanan maçtaFelahiye Belediyespor’u 3-1 yenen Anadolu Yıldızları ikinci hafta sonunda 6 puana ulaştı. Felahiye ekibi ise ikinci hafta sonunda yine puan ile tanışamadı.


Stat: Argıncık


Hakemler: Kemal Deliktaş xx, Ahmet Çıtak xx, Berkan Özkoçakxx


Saha Komiseri: İlyas Öksüz


Anadolu Yıldızları: Oktay Yıldırım xx, Osman Koçkar xx, Samet Atsız xx, Ahmet Kekikli xx, Ali Ekinci xx, Galip Bayram xx, Sergen Yalçın xxx, Muhammed Arı xx, Murat Aydın xx, Kaan Delice xx, Berat Aydemir xxxx


Felahiye Belediyespor: Zekeriya Yiğit xx, Ali Canlı x, Serhat Kandilli x, Osman Sakarya x, Fırat Sakal xx, Tugay Yüksel xx, Ahmet Sarı x, Erhan Karaaslan xx, Ali Güleser x, Bekir Kayabat x, Ali Yugan xx


Goller: Dk.18 (pen),55 Berat Aydemir, Dk.80 Sergen Yalçın (Anadolu Yıldızları) Dk.67 Ali Güleser (Felahiye Belediye)


Kırmızı Kartlar: Dk.90 Osman Koçkar (Anadolu Yıldızları), Dk.90 Fırat Sakal, Osman Sakarya, Bekir Kayabal, Ali Canlı (Maç sonu) (Felahiye Belediye)

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 09:49
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