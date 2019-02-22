Kayseri için hayırlı imza

İmza törenine, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz, TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Gökalp Gökdemir, ORAN Kalkınma Ajansı Yetkilileri, STK temsilcileri ve Sanayiciler katıldı. Törende konuşan TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz, “TÜYAP Fuarcılık Grubunun sahip olduğu etkinlik ve gücü ile KAYSERİ ve bölge ekonomisine katkı sağlamak konusunda kararlıyız’’ mesajını verdi. Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan da, Kayseri OSB Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Nursaçan, “4 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurulunda Sanayicilerimizin yüksek takdirleri ile tarafımıza önemli bir görev verilmiştir. Genel Kurul Üyelerimizin bize vermiş olduğu bu asil görevin, şerefi ni ve onurunu taşımanın sorumluluğu, inancı ve heyecanı ile bugünlere gelmiş bulunmaktayız. Hepinizin bildiği üzere görev bir emanettir. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu inanç ve azimle, yaklaşık 4 yıllık süre içerisinde, sadece ilimize değil, ülkemize örnek olacak büyük projeleri tek tek hayata geçiriyoruz’’ diye konuştu.