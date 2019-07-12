Kayseri Hokey takımı 2.Lige hazırlanıyor Hokey branşında Kayseri’de ilk kurulan takım olma özelliği taşıyan Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü hokey takımı 2.

Hokey branşında Kayseri’de ilk kurulan takım olma özelliği taşıyan Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü hokey takımı 2.Lige çıkmak için hazırlanıyor.

Sezon içerisinde ANALİG müsabakalarına katılarak gümüş madalyanın sahibi olan başarılı hokey takımı ağustos ayı içerisinde yapılacak olan 5S 2.Lig terfi maçları için sıkı bir antrenman programıyla hazırlıklarını sürdürüyor.

Haftanın 4 günü İl Müdürlüğü Erkilet Spor Salonunda antrenman yapan hokey takımı, 2.Ligte ilimizi temsil etmek istiyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, hokey takımı sporcularına ve antrenörleri Mustafa Kayhan’a 2.lig terfi müsabakalarında başarılar diledi.

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