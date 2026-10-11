Kayseri Gastronomi Günleri 22-25 Ekim'de: Ev hanımları ve minik şefler yarışacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 4. Kayseri Gastronomi Günleri'ni 22-25 Ekim 2026 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenleyecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın duyurduğu organizasyonda ev hanımları yöresel yemek yarışmasında hünerlerini sergileyecek, çocuklar da anneleriyle birlikte "Minik Şefler Mutfakta" yarışmasında Kayseri mantısı hazırlayacak.

Dört gün sürecek etkinlik; şef buluşmaları, atölye çalışmaları, söyleşiler ve yemek sunumlarına sahne olacak. Belediye, organizasyonla kentin köklü mutfak kültürünü tanıtmayı, coğrafi işaretli ürünlerini daha geniş kitlelerle buluşturmayı ve yöresel lezzetleri gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.

Ev hanımları 23 Ekim'de yağlama ve gül baklavada yarışacak

Ev Hanımları Yöresel Yemek Yarışması, 23 Ekim 2026 Cuma günü saat 12.30'da Millet Bahçesi'nde yapılacak. Başvurular yalnızca Kayseri'ye özgü yağlama ve gül baklava kategorilerinde kabul edilecek; her yarışmacı yalnızca bir kategoride başvuru yapabilecek.

Yarışmaya 18 yaş ve üzerindeki kadınlar katılabilecek, profesyonel şefler katılamayacak. Katılımcılar yemeklerini altı kişilik, önceden pişirilmiş ve servise hazır şekilde getirecek; iki servis tabağını da kendileri temin edecek. Malzeme ve pişirme giderleri yarışmacıya ait olacak, yemeğin sunumunu yalnızca başvuru sahibi yapabilecek.

Minik şefler mantıyı 60 dakikada hazırlayacak

"Minik Şefler Mutfakta" yarışmasına 8-14 yaş arasındaki çocuklar anneleriyle birlikte katılabilecek. Yarışmacılar, yarışma çadırında kurulacak mutfakta mantının hazırlık, pişirme ve sunum aşamalarını canlı olarak gerçekleştirecek. Katılımcıların 60 dakikalık sürede jüri üyelerinin sayısına yetecek kadar porsiyon hazırlaması gerekecek.

Hamur ve kıyma gibi malzemeleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi sağlayacak. Başvuru sırasında anne ile çocuğa ait toplam iki vesikalık fotoğraf istenecek; başvuru formunu doldurmayanlar ile başvuru numarası bulunmayanlar yarışmaya katılamayacak.

Başvurular Merkez Kütüphane'ye şahsen yapılacak

Her iki yarışma için de başvurular Merkez Kütüphane'ye şahsen yapılacak; ev hanımları yarışmasında başvuru formu yüz yüze doldurulacak. Ayrıntılı bilgi için 0352 207 16 27 numaralı telefondan yetkililere ulaşılabilecek.

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi'nde yer alan Kayseri'nin mutfağı; mantı, yağlama, pastırma, sucuk ve kendine özgü tatlılarıyla zengin bir gastronomi kültürünü temsil ediyor. Organizasyon boyunca düzenlenecek etkinliklerle kentin yöresel ürünlerinin ve geleneksel tariflerinin daha geniş kitlelere tanıtılması amaçlanıyor.