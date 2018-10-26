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Kayseri Erciyes’e kar yağdı, 15 araç zincirleme kazaya karıştı

Erciyes Kayak Merkezi yolunda yoğun kar yağışı sonrasında 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

26 Ekim 2018 Cuma 10:34
Kayseri Erciyes’e kar yağdı, 15 araç zincirleme kazaya karıştı

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi’ne dün gece yaklaşık 13 santimetre kadar kar yağdı. Kar yağışı sonrasında ekipler yol açma çalışmaları yaparken, hazırlıksız yakalanan sürücüler zincirleme trafik kazasına karıştı.

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Erciyes Kayak Merkezi yolunda 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile Kara Yolları ekipleri sürücülerin yardımına koşarken, Erciyes Kayak Merkezi’nde yol trafiğe kapatıldı.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 10:34
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