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Kayseri Eczacı Odası seçimli genel kurula gidiyor

Kayseri Eczacı Odasında yapılacak yönetim kurulu seçimi öncesinde konuşan Genel Sekreter Uğur Nuri Akın, “Mesleğimizi daha ileri taşıyacak olanlar kazansın” dedi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 15:20
Kayseri Eczacı Odası seçimli genel kurula gidiyor

Kayseri Eczacı Odasında yapılacak yönetim kurulu seçimi öncesinde konuşan Genel Sekreter Uğur Nuri Akın, “Mesleğimizi daha ileri taşıyacak olanlar kazansın” dedi.


15 Eylül’de düzenlenecek Kayseri Eczacı Odasında yapılacak yönetim kurulu seçimi öncesinde yapılan Genel Kurulda değerlendirmelerde bulunan Genel Sekreter Uğur Nuri Akın, seçime 2 liste olarak gireceklerini ve mesleği daha ileri taşıyacak olanların kazanmasını istediğini belirtti. Genel Kurul toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından faaliyet raporlarının okunması ile başladı. Düzenlenen Genel Kurula Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ulutaş, yönetim kurulu üyeleri ve oda üyeleri katıldı.


Kayseri Eczacı Odası’nın bir marka olduğunu ve amaçlarının bu markayı daha ileri taşımak olduğunu söyleyen Uğur Nuri Akın, “2 yılda bir düzenlediğimiz seçimlerden biriyle yine karşı karşıyayız. 2015 yılından beri odamızın yöneticiliğini sürdürmekteyiz ve bu senede kanunumuz gereği bir seçim yapacağız. Bugün genel kurulumuzu yapacağız ve burada faaliyet raporlarımızı, şimdiye kadar neler yaptığımızı, neleri hedeflediğimizi ve hangi başarılara imza attığımızı okuyacağız. Meslektaşlarımızla bir araya geleceğiz ve yarın da mesleğimizi daha ileriye taşımak için bir seçim gerçekleştireceğiz. Bu seçimde de biz mevcut yönetimimizle yeniden adayız ve diğer meslektaşlarımız da 2. Liste olarak seçime çıktılar. Onlara da başarılar diliyorum. Mesleğimize kimler daha fazla katkı sağlayabilir, kimler eski itibarını yeniden sağlayabilir ve kimler bu mesleği istediği noktaya taşıyabilirse onun kazanmasından yanayız. Hep desteklediğimiz konu da budur. Şimdiye kadar bizim dikkat ettiğimiz konular şeffaflık, etik, deontolojik kurallara uyma ve adalet gibi kavramlar üzerine bir yönetim anlayışı sergiledik. Üyelerimizin takdiriyle uygun görürlerse yeniden göreve talibiz. Seçime girecek 7 adet delegemiz var. Bunlar da yine kanunda belirtildiği gibi ve tüm odalarımıza uygun bir şekilde paylaştırılmış durumda. Bu delegeler Kasım ayı içerisinde de oy kullanacaklar. Bizim de bu süreçte önemli bir görev üzerimize düşüyor, birliğimizin başkanını seçerek aynı zamanda mesleğimizin de geleceğini seçiyoruz. Kayseri Eczacı Odası her zaman bir markadır ve biz bunu daha da ileriye götürmek için çabalıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 15:20
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