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Aktüel Kayseri Devlet Tiyatrosu yeniden seyirciyle buluştu
Aktüel

Kayseri Devlet Tiyatrosu yeniden seyirciyle buluştu

Yeniakit Publisher
2020-11-03 21:16:09 -
Kayseri Devlet Tiyatrosu yeniden seyirciyle buluştu

KAYSERİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle oyunlarına ara veren Kayseri Devlet Tiyatrosu, "Taş Bademleri" adlı oyunla yeniden perdelerini açtı.

Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçıları tarafından sahnelenen, Remzi Özçelik'in yazdığı, Berrin Kulya Balkanlar'ın yönettiği oyun, tiyatroseverlerin beğenisine sunuldu.

Biri düğün günü kocasını, diğeri hapishanede oğlunu kaybeden iki kadının yıllardır söndüremedikleri kin ve öfkeyi sevgiyle yumuşatmaya çalışan doktor Aziz ve öğretmen Nevin'in hikayesinin anlatıldığı oyun, 7 Kasım'a kadar sahnelenecek.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında HES koduyla girilen, izleyicilerin maske ve mesafe kullarına uyarak izledikleri oyunu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da takip etti.



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