  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İkinci kez koronavirüse yakalandı! Aradaki farkı anlattı
Bayram namazı saatleri belli oldu
Tecavüz skandalının ardından CHP'de istifa!
Türkiye'den Libya çıkarması!
Ekonomi Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden çocukları sevindirecek haber
Ekonomi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden çocukları sevindirecek haber

Kayseri Büyükşehir Belediyesi çocukların hoşça vakit geçirebileceği yararlı bir hizmete imza atıyor. Belediye bu amaçla 880 m2 inşaat alanına sahip devasa çocuk kütüphanesi yapım işi için ihaleye çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 14:07:00 -
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden çocukları sevindirecek haber

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Çocuk Kütüphanesi Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. İhaleye, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. Toplam 880 m2 İnşaat Alanlı Tek Katlı Betonarme Karkas Binanın yapım ihalesi 24.05.2021 tarih ve saat 10:30’da Kayseri Büyükşehir Belediyesi 3.Kat 307 Nolu Oda’da gerçekleştirilecek. Çocuk kütüphanesinin yapım işinin 120 gün içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Masumlar Apartmanı, Teşkilat ve Gönül Dağı'nın yayınlandığı TRT1'de o dizi final yapıyor
Medya

Masumlar Apartmanı, Teşkilat ve Gönül Dağı'nın yayınlandığı TRT1'de o dizi final yapıyor

Uyanış Büyük Selçuklu, Masumlar Apartmanı, Gönül Dağı, Teşkilat ve Bir Zamanlar Kıbrıs gibi fenomen yapımların yayınlandığı TRT1'de Ramazan ..
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 'Sedat Peker' açıklaması
Dünya

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 'Sedat Peker' açıklaması

Yurt dışında bulunan Sedat Peker'in sosyal medyada yayınlanan iddiaları hakkında açıklamada bulunan Jandarma Genel Komutanlığı, iddiaların g..
MSB'den Letonya'ya sözde 'Ermeni soykırımı' tepkisi!
Gündem

MSB'den Letonya'ya sözde 'Ermeni soykırımı' tepkisi!

MSB'den Letonya'ya Milli Savunma Bakanlığı, Letonya Parlamentosu'nun sözde 'Ermeni soykırımı'nı tanımasına ilişkin açıklamada bulundu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay