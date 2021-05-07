Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden çocukları sevindirecek haber
Kayseri Büyükşehir Belediyesi çocukların hoşça vakit geçirebileceği yararlı bir hizmete imza atıyor. Belediye bu amaçla 880 m2 inşaat alanına sahip devasa çocuk kütüphanesi yapım işi için ihaleye çıktı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Çocuk Kütüphanesi Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. İhaleye, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. Toplam 880 m2 İnşaat Alanlı Tek Katlı Betonarme Karkas Binanın yapım ihalesi 24.05.2021 tarih ve saat 10:30’da Kayseri Büyükşehir Belediyesi 3.Kat 307 Nolu Oda’da gerçekleştirilecek. Çocuk kütüphanesinin yapım işinin 120 gün içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.
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