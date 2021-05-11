Kayseri Büyükşehir Belediyesi devasa büyüklükte park yapacak
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 15.000 m2 büyüklüğünde olacak Pınarbaşı Şehitler Parkı’nın yapım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleye çıktı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre 15000 metrekare alanda 1.800 m3 makine ile kazı, 940 m3 beton,750 mr playwood kalıp yapılması, 40 ton inşaat demiri ile çeşitli türde bazalt taş imalatlarının yerine konulması işi 180 gün içerisinde bitirilecek. İhaleye edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale 25.05.2021 tarih ve saat 11:00’da Kayseri Büyükşehir Belediyesi 325 nolu Toplantı salonunda gerçekleştirilecek.
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