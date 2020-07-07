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Spor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan kaleci Lung'a fahri hemşehrilik teklifi

Yeniakit Publisher
2020-07-07 15:15:44 -
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan kaleci Lung'a fahri hemşehrilik teklifi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hes Kablo Kayserispor'un kalecisi Silviu Lung'a fahri hemşehrilik teklif etti.

Büyükkılıç, Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor'un evinde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından kaleci Lung'a fahri hemşehrilik teklifi sundu.

Büyükkılıç, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Sevgili Silviu. 3 yıldır Kayseri'de yaşıyorsun. Türkçe'yi de güzel konuşmaya başladın. Pastırma ve mantıyı da çok seviyorsun. İlk 45 dakikadaki performansınla da yeniden gönlümüzü fethettin. Gel, fahri Kayserili hemşehrimiz ol." ifadelerine yer verdi.

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