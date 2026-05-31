Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç’tan dolu dolu bayram mesaisi

Kurban Bayramı tatilini vatandaşlarla iç içe geçiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin dört bir yanında yoğun bir ziyaret programı gerçekleştirdi. Arefe gününde Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in ev sahipliğinde düzenlenen il protokolü bayramlaşma törenine katılan Başkan Büyükkılıç, birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği bu buluşmanın ardından şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Muharip Gaziler Derneği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği'ni ziyaret eden Büyükkılıç, şehit yakınları ve gazilerin milletin baş tacı olduğunu ifade ederek, "Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve dayanışmamızı bozmak isteyenlere fırsat vermesin" dedi. Şehrin huzuru için nöbet tutan İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü personeliyle de bayramlaşan Başkan, güvenlik güçlerine fedakarca mesaileri için teşekkür etti.

Bayram ziyaretlerinin en duygusal duraklarından biri olan Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'nde ulu çınarlarla bir araya gelen Büyükkılıç, yaşlıların ellerini öpüp hayır dualarını istedi. Huzurevi sakinleriyle sohbetinde onlara duydukları derin saygıyı dile getiren Büyükkılıç, "Sizlerin dualarını almak bizim için en büyük kazançtır. Talepleriniz varsa her zaman yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

İlçe ve yatırım ziyaretlerini de bayram programına dahil eden Başkan Büyükkılıç, Yeşilhisar ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla buluşurken, devam eden projeleri yerinde inceledi. Kapadokya'nın giriş kapısı olan Soğanlı Vadisi'nin doğal güzelliklerine dikkat çeken Büyükkılıç, doğaseverleri bu tarihi bölgeye davet etti. Kurban pazarlarındaki hareketliliği de es geçmeyen Başkan, Yeşilhisar ve Kocasinan Erkilet Kurban Satış Pazarı'nı gezdi. Pazarlarda besicilerle alıcılar arasındaki sıkı pazarlıklara arabuluculuk yaparak renkli anların yaşanmasına neden oldu. Siyasi partilerin arefe günü düzenlediği programlara da katılım sağlayan Büyükkılıç, AK Parti ve MHP Kayseri İl Başkanlıkları ile Hacılar Belediyesi'nin bayramlaşma etkinliklerinde teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

Bayram sabahına tarihi Hunat Camii'nde kılınan bayram namazı ile başlayan Başkan Büyükkılıç, namaz çıkışında cami cemaatiyle tek tek bayramlaştı. Ardından baba ocağı Develi ilçesine geçerek hemşehrilerinin samimi ilgisiyle karşılanan Büyükkılıç, buradan Tomarza ilçesi Pusatlı Mahallesi'ne ve Tomarza ilçe merkezine geçerek esnafın ve vatandaşların bayramını tebrik etti. Şehirdeki ortak aklı ve istişare kültürünü güçlendirmek adına sivil toplum kuruluşlarıyla da bağlarını koparmayan Başkan, bayramın üçüncü gününde Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği ve AK Parti Talas İlçe Başkanlığı'nın programlarında yer aldı.

Başkan Büyükkılıç'ın bayram mesaisi, Kayseri'nin toplu taşıma yükünü sırtlayan Ulaşım A.Ş. personeliyle yapılan buluşmayla taçlandı. Yılda 130 milyon yolcu taşıyan ulaşım personeline özverili çalışmalarından ötürü teşekkür eden Büyükkılıç, sahada adım adım gezdiği her noktada vatandaşların yoğun sevgisi ve hizmetlerinden ötürü ilettikleri teşekkürlerle karşılaştı.