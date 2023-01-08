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Ekonomi Kayseri Belediyesi 6 bin işçinin maaşında iyileştirme yapacak
Ekonomi

Kayseri Belediyesi 6 bin işçinin maaşında iyileştirme yapacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde çalışan 6 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi ek protokolü imzalandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 13:45:00 -
Kayseri Belediyesi 6 bin işçinin maaşında iyileştirme yapacak

Törende konuşana HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, tüm belediyelere çağrıda bulunarak, “Bu ek protokoller, toplu sözleşmenin dışında, toplu iş sözleşmesinden kaynaklı bir kısım enflasyon ve fiyat hareketlerine karşı çalışanlarını korumak için atılmış bir adımdır. Bunu takdir etmek, buna teşekkür etmek bizim boynumuzun borcudur” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da her zaman işçinin ve emekçinin yanında olduklarını belirterek, “İmkanlarımızı zorlayarak hep daha fazlasını vermek ve diğerlerine örnek teşkil etmek için çalışmalar yapıyoruz. Mütevazı imkanlarımızı sizler için seferber ediyoruz” dedi.

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