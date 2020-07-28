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Kayseri bayram namazı saat kaçta? | Kayseri kurban bayramı namazı saati

Bayram namazı saat kaçta 2020? 31 Temmuz – 3 Ağustos tarihlerinde kurban bayramı idrak edilecek. Arefe günü sabah namazının ardından ise teşrik tekbiri getirilmeye başlanacak. Kayseri’de yaşayan vatandaşlar bayram namazının ne zaman saat kaçta kılınacağını araştırmaya başladı. Kayserili vatandaşlar “Kayseri kurban bayramı saat kaçta?” , “Bayram namazı saat kaçta 31 Temmuz” , “Kayseri bayram namazı” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 16:35:00 -
Kayseri bayram namazı saat kaçta? | Kayseri kurban bayramı namazı saati

Kurban bayramı namazı kaçta diyanet | Kurban bayramı sabahında camilerde akın etmek isteyen vatandaşlar yaşadıkları şehirlerdeki bayram namazı vakitlerini araştırıyor. Pek çok kişi “Kayseri bayram namazı saat kaçta?” , “Kurban bayramı namazı saat kaçta?” sorularının cevaplarını araştırıyor.

Kayseri bayram namazı saat kaçta? | Kayseri kurban bayramı namazı saati

Kayserili vatandaşlar 31 Ağustos Cuma günü bayram namazının saat kaçta kılınacağını araştırıyor. Kayseri’de kurban bayramı namazı saat 06:11’de kılınacak.

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Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

Kurban ibadetinin mahiyeti ve hükmü nedir?

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

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