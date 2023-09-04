Kayseri, Aksaray ve Nevşehir'de şiddetli sel

Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Kahveci köyünde yağışın ardından su taşkınları yaşandı, selin dereye düşürdüğü kamyon, bir süre sürüklendikten sonra köprü altında sıkıştı.

Bölgeye giden Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen ile Belediye Başkanı Özkan Altun, köy sakinlerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Doğal afetin köyde en şiddetli şekilde kendisini gösterdiğini belirten Altun, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri burada. Bir can kaybımız yok, özellikle hasat zamanı olduğundan tohumluk buğdaylar dışarda olduğu için onları selin götürdüğünü, bunların da telafi edileceğini öğrendik. Vatandaşlarımızı tahliye etmemizi gerektiren bir durum yok, yağmur şu an devam ediyor. Yarın ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başlayacak." diye konuştu.

Özvatan ilçesi Kermelik Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan ve devam eden yağışla vadiden inen kaya parçaları, Özvatan- Kayseri kara yolunu ulaşıma kapattı. Jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yol trafiğe açıldı.

Talas ilçesinde de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçede aniden bastıran sağanak, Tablakaya Mahallesi'nde su birikintilerine neden oldu. Araçlar trafikte güçlükle ilerlerken, sokakta olan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

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Nevşehir

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde etkili olan şiddetli yağışta sel sularına kapılan çift hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Tuzköy Mahallesinde, aniden bastıran sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.

Gülşehir Yolu'nda, 62 yaşındaki Şevket Şimşek idaresindeki 40 EK 339 plakalı araç sel sularına kapıldı.

Araç sürücüsü ile eşi Zöhre Şimşek (60), araçla birlikte kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Yapılan çalışmada sel sularının sürüklediği aracı bulan ekipler, çiftin de araç içindeki cansız bedenlerine ulaştı.

Şimşek çiftinin cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aksaray'ı sel vurdu

Aksaray’da şiddetli yağış sele neden oldu. Akaryakıt istasyonunun sular altında kaldığı, araçların sulara gömüldüğü sel afetinde 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürerken ekipler 13 vatandaşı da kurtardı.

Meteorolojinin uyarısının ardından beklenen yağışlar dün geceden itibaren Aksaray'da etkili oldu. Şehir genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkili olan sağanak kısa sürede sel afetini de beraberinde getirdi. Merkeze bağlı Sevinçli köyü ve Kireçlik mevkiinde aniden bastıran sel suları önce petrol istasyonunu sonra da yolda geçen araçları sular altında bıraktı.

Yolda akıntıya kapılan birçok araç yolun hemen yakınında bulunan sulama kanalına ve tarım arazilerine sürüklendi. Bölgedeki birçok belde ve köyde yollar çöktü. Göle dönüşen yollarda adeta can pazarı yaşandı.

Olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), 112 Acil Yardım, polis, jandarma ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden kurtarma ve sağlık ekipleri sele kapılan araç ve vatandaşları kurtarma çalışması başlattı. Sel sularına kapılıp araziye düşen araçların birinde bulunan 50’li yaşlarda Gülseren En isimli kadın boğularak hayatını kaybederken, mahsur kalan 13 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Sele kapılarak hafif şekilde yaralanan 7 kişi ise ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kurtarma ekipleri bölgede kayıp olduğu bildirilen bir baba ve çocuğu için arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede bulunan köy ve beldelerde de birçok ev sular altında kalırken, AFAD ekipleri evlerde tahliye çalışması başlattı.

Kaynak: İHA, AA