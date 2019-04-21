Kayseri 2. Amatör Küme U-19 Ligi B Grubu
Kayseri İkinci AmatörKüme U-19 Ligi B Grubu’nda şampiyonluk yarışı veren iki takımın karşılaşmasında Talas Anayurtspor ile Buğdaylıspor 2-2 berabere kalarak şampiyonluk iddialarını son iki haftaya taşıdılar.21 Nisan 2019 Pazar 07:57
Kayseri İkinci AmatörKüme U-19 Ligi B Grubu’nda şampiyonluk yarışı veren iki takımın karşılaşmasında Talas Anayurtspor ile Buğdaylıspor 2-2 berabere kalarak şampiyonluk iddialarını son iki haftaya taşıdılar.
Stat: Organize Sanayi
Hakemler: Aydoğan Mantar xx, Ahmet Çıtak xx, Mehmet Kaya xx
Saha Komiseri: Süleyman Nar
Talas Anayurtspor U-19: Hacı Mehmet Özcan xx, Doğan Bilgin xx, Eren Alkan xx, Sait Mert Akgöz xx, Ertuğrul Durdu xx (Dk. 80 Cengiz Arslan x , Yusuf Efe Fidan xx, Recep Tayyip Atmaca xxx, Halil Coşkun xx (Dk. 66 Fethi Kaplan x), Erol Aydeniz xxx, Cengiz Eşme xx
Buğdaylıspor U-19: Ömer Erciyas xx, Oğuzhan Korkmaz xx, Mustafa Öztürk xx (Dk. 76 Durdu Tepeli x), Emre Kestane xx, Sefer Kaya xx, Yusuf Kenan Bayram xx (Dk. 84 Alperen Göktürk x), Zekeriya Aydın xxx, Yusuf Kılıçlı xxx, Murat Çift xx, Aşkın Okur xx (Dk. 52 Safa Çetinkaya x), Sami İnkayası xx
Goller: Eral Aydeniz Dk. 36, Recep Tayyip Atmaca Dk. 82 (Talas Anayurtspor), Yusuf Kılıçlı Dk. 18, Zekeriya Aydın Dk. Dk. 42 (Buğdaylıspor)
Kırmızı Kart: Safa Çetinkaya Dk. 75 (Buğdaylı)
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