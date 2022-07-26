Kays Said'in hazırladığı anayasa kabul edildi! Tunus'ta artık devletin dini İslam değil!

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in yetkilerini artıran Anayasa değişikliği önerisi kabul edildi.

Tunus’ta 30 Haziran’da kamuoyuna duyurulan 142 maddelik anayasa taslağıyla ilgili referandum dün gerçekleşti. Tunus Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, referanduma katılımın yüzde 27,5 olduğu belirtildi. Sandık çıkış anketleri, referandumda yüzde 92-93 arasında "evet" oyu verildiğini duyurdu.

'Ülkenin dini İslam'dır' ibaresi kaldırıldı!

Tunus'ta muhalefet, referanduma katılım çok düşük olması sebebi ile "başarısızlık" tepkisi gösterdi. Aralarında Ennahda Hareketi, Tunus’un Kalbi Partisi, Onur Koalisyonu, Emel Partisi'nin yer aldığı Ulusal Kurtuluş Cephesi isimli muhalif grup, "Cumhurbaşkanı Said’in projesi olan yeni anayasa referandumu başarısız oldu. Bu yüzden bir an önce istifa etmeli ve erken seçim düzenlenmesine izin vermeli" açıklaması yaptı.

142 maddelik yeni anayasaya göre "Ülkenin dini İslam'dır." ibaresi de kaldırıldı.